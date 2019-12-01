En temas de seguridad la soberanía no se negocia, responde Sheinbaum a Trump

Tecomán, Colima, a 14 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las nuevas declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump en materia de seguridad.

En ese sentido, desde la ciudad de Tecomán, Colima, la mandataria mexicana reiteró que en cuestión de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación.

“Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México. “Pero a lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México, soberanía, y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México”, expresó la gobernante.

Previamente, el líder republicano publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, en el que comentó de nueva cuenta que, la jefa del Ejecutivo federal ha rechazado en reiteradas ocasiones la propuesta de que el Ejército de Estados Unidos intervenga en México para combatir a los cárteles del narcotráfico.