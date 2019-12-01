En medio de ola de violencia en Uruapan con desaparecidos, muertos, asaltos y robos, alcalde Carlos Manzo se lleva 8 patrullas blindadas para vacaciones fuera de Michoacán

Uruapan, Mich., a 5 de septiembre de 2025.- Mientras la violencia en Uruapan se encuentra desatada con violentos asaltos todos los días, robos sin frenos, homicidios y una crisis de desapariciones de mujeres, el alcalde Carlos Manzo decidió tomar 8 patrullas blindadas adquiridas expresamente para la seguridad del municipio, y las llevó a sus vacaciones en Ixtapa - Zihuatanejo, Guerrero.

Así lo dio a conocer el diputado local independiente Conrado Paz, que representa a Uruapan, quien exhibió los excesos del alcalde michoacano mientras el municipio que debería gobernar se encuentra sumido a la violencia y entre las más violentas de México.

Paz señaló que mientras el alcalde padecía de la inseguridad, el Alcalde independiente con estrechos convictos con Morena, se paseaba en la playa con 8 patrullas sirviéndole de escolta.

“Encontramos que 4 a 5 vehículos que fueron asaltados y robados en Uruapan, el presidente estaba en Zihuatanejo y se lleva las 8 patrullas que compramos, porque lo compramos con los impuestos, entonces Uruapan estaba desamparado con las patrullas”, dijo Paz en declaraciones recogidas por CB Televisión.

Apenas en junio, Carlos Manzo dijo que él no se beneficiaría personalmente de las nuevas camionetas, pues “primero vamos a blindar a seguridad pública y ahorita, pues con el blindaje de Dios, con ese me la juego”, dijo a la prensa.

Sin embargo, lejos de su presencia mediática y sus conocidos pleitos públicos, Carlos Manzo mantiene a Uruapan bajo una ola de violencia y ahora hasta traiciona a su propia palabra disfrutando de 8 camionetas llenas de policías armados que lo protegen, mientras los ciudadanos tienen que cuidarse por sí mismos aunque todos tienen derecho a la seguridad.