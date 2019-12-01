En la Cuarta Transformación, Programas de Bienestar se amplían y fortalecen: Leticia Ramírez

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- Los gobiernos de la Transformación dan resultados, un ejemplo de ello son los Programas de Bienestar que hoy se han ampliado y llegan a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, 10.7 millones más que el año pasado, en 2026, se invierte un billón de pesos, señaló la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, al comparecer como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El gobierno busca una justicia social y la implementación de la prosperidad compartida a través de las pensiones y de los distintos Programas para el Bienestar, esta Secretaría, la cual me honro en encabezar, continúa fortaleciendo una política sustentada en derechos con apoyos directos y sin intermediarios”, puntualizó la secretaria al destacar que los programas contribuyeron a que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza de 2014 a 2018.

Ante senadoras y senadores de la Comisión de Bienestar en el Senado de la República, señaló que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales a partir de los 65 años a más de 13.8 millones de personas con una inversión anual de 527 mil millones de pesos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, dijo, otorga 3 mil 300 pesos bimestrales a más de 2 millones de derechohabientes de cero a 29 años y se amplía hasta los 64 años en las 24 entidades que firmaron el convenio de universalidad, con una inversión anual de 36 mil millones de pesos. Asimismo, este año, se han beneficiado a 28 mil niñas y niños con terapias de rehabilitación y habilitación de manera gratuita.

México vive tiempos de transformación y con la primera presidenta en la historia del país, se creó la Pensión Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años que beneficia a 2.8 millones de derechohabientes, casi tres veces más que en 2025 y otorga 3 mil 100 pesos bimestrales con una inversión de 57 mil millones de pesos; el programa Salud Casa por Casa es la estrategia de prevención de salud más importante del mundo a través de la cual 20 mil profesionales de la salud brindan atención primaria a adultos mayores y personas con discapacidad, a la fecha se han realizado más de 28 mil consultas médicas domiciliarias y gratuitas.

Leticia Ramírez comentó que el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras beneficia a 195 mil mujeres trabajadoras con una inversión anual de 3 mil 200 millones de pesos en beneficio de las y los niños de cero a un día antes de cumplir 4 años y de cero a 6 años en comunidades indígenas.

Agregó que para el ejercicio 2026, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ha realizado 19 mil 718 asambleas comunitarias con un presupuesto de 13 mil 500 millones de pesos que son ejercidos directamente por las comunidades para mejorar su infraestructura básica.

El campo es prioridad y el programa Sembrando Vida se ha consolidado como una estrategia de desarrollo rural que combina el bienestar económico, organización comunitaria y producción sustentable, actualmente tiene presencia en mil 113 municipios beneficiando a más de 423 mil personas en 24 entidades donde se han cultivado un millón 200 mil plantas con una inversión anual de 40 mil millones de pesos.

Al referirse a la atención ante fenómenos meteorológicos, abundó que en 2025, se apoyó directamente a 320 mil personas censadas tras el paso del huracán Erick y las tormentas Priscilla y Raymond en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, en tanto que por las lluvias de octubre de 2025 se tuvo una inversión de 15 mil 700 millones de pesos en apoyos directos para la limpieza, rehabilitación y recuperación de viviendas, comercios y cultivos en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La secretaria de Bienestar agregó que como parte de la estrategia “México te abraza” que se aplica en coordinación con la Secretaría de Gobernación se han brindado más de un millón de servicios, se han entregado 207 mil tarjetas del Banco del Bienestar; en los Centros Integradores para el Migrante en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros se ha atendido a cerca de 5 mil personas con una inversión de más de 384 millones de pesos de enero a julio de 2026.