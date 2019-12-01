"En cuanto me percaté le pedí que no continuara": Hugo Aguilar aclara video en el que aparece mientras le limpian los zapatos

Ciudad de México, 6 de febrero del 2026.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se pronunció sobre los hechos difundidos este jueves, luego de que circulara un video en el que aparece mientras una mujer le limpia los zapatos.

A través de una publicación en redes sociales, Aguilar Ortiz explicó que el incidente ocurrió después de que a la directora de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez, se le derramara café con nata, lo que provocó que accidentalmente lo salpicara en el calzado.

“Nos dimos cuenta de que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percató, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. A Amanda Pérez le agradezco su gesto. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. Aun así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto”, expresó el ministro.

Aguilar Ortiz subrayó que este episodio no representa el actuar institucional de la Suprema Corte ni la manera en que conduce su desempeño público o privado.

Asimismo, afirmó que no ha existido ni existirá una actitud de superioridad o soberbia, y consideró que el hecho fue sacado de contexto tras su difusión en redes sociales.