En 2026 habrá más de mil Centros Libre para las mujeres: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, —a través de un enlace a las 32 entidades de la República desde Palacio Nacional—, definió como histórico que cada municipio del país tendrá un Centro LIBRE para las Mujeres, comenzando con más de mil en 2026, ya que se instalarán 323 espacios este año con una inversión de más de 983 millones 491 mil pesos, que se sumarán a los 678 que fueron aperturados en 2025.

“Los Centros LIBRES son espacios de mujeres para mujeres que estamos desarrollando en cada municipio del país, el objetivo es que cualquier mujer que tenga algún problema o que desee desarrollarse o que sencillamente quiera estar con sus amigas, con sus vecinas en un espacio pueda tener distintas actividades. Hay asesoría psicológica, jurídica, de distinto tipo y además ya hay una biblioteca en cada uno de los Centros LIBRES para hacer clubes de lectura. Es un proyecto que está teniendo mucho impacto en todo el país, sobre todo para las mujeres de todo el país, a lo largo y ancho, en todos los municipios. El objetivo es llegar a todos los municipios del país y este año vamos a llegar a mil municipios (...) Es algo histórico para el país que cada municipio del país tenga un Centro Libre para las Mujeres”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Además, la Jefa del Ejecutivo Federal adelantó que se presentará una iniciativa en contra del feminicidio para que en todos los estados de la República se utilice una metodología para investigar ese delito.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recordó que los Centros LIBRE son resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Detalló que en 2026 la inversión es de 983 millones 491 mil pesos –un incremento del 48.6 por ciento– para más de mil Centros LIBRE, este año, con lo que se alcanzará el 40 por ciento de la meta de 2 mil 478. Agregó que todos los Centros LIBRE contarán con una biblioteca, instalada en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), en las que habrá materiales que promueven igualdad, pensamiento crítico y participación comunitaria, así como lecturas de interés de las usuarias.