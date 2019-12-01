Empresarios piden "blindar" frontera entre México y Guatemala tras choques entre grupos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 07:58:23

Ciudad de México, a 24 de diciembre 2025.- Empresarios de la región sur de México y organizaciones civiles, llamaron a las autoridades federales y de Chiapas a que “blinden” la frontera con Guatemala, luego de los recientes enfrentamientos entre grupos criminales en la zona fronteriza.

En dichas balaceras se dejó un saldo de un saldo de un civil muerto y un militar guatemalteco herido.

En ese sentido, el presidente de la organización Pro-centro de los comerciantes y empresarios del centro de Tapachula, César García Jiménez, pidió que se “proteja y se refuerce la seguridad”, debido a que los enfrentamientos entre cárteles atemorizan a los habitantes.

“Necesitamos más presencia militar y federal por el lado nuestro (México), es muy porosa nuestra frontera sur, es muy fácil cruzar y eso hace que también los malos lleguen introducirse aquí a Chiapas”, expuso García Jiménez a EFE.

Además, el líder empresarial advirtió que el clima de inseguridad en la zona, ha alejado hasta un 30 por ciento la llegada de visitantes guatemaltecos, situación que pone en números rojos a los empresarios mexicanos, especialmente en el mes de diciembre donde esperaban una recuperación económica.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Abel Méndez Ruiz, mostró su preocupación porque, dijo, la frontera “está descuidada” y no hay autoridad que la proteja.

“Si necesitamos realmente que se cuide más la frontera (…) que haya más control, más operativos y seguridad para que Tapachula vuelva a tener el control como se tenía antes y que exista buena coordinación de seguridad”, indicó.

Sobre la misma línea se pronunció Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la Asociación Nueva Generación Vinculación Social, quien exigió que se realice una “limpieza”.