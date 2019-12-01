Emiten alerta internacional para ubicar a médico que suministró “sueros vitaminados” en Sonora

Emiten alerta internacional para ubicar a médico que suministró “sueros vitaminados” en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:34:11
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Hermosillo, Sonora, a 7 de abril de 2026.- Las autoridades de Sonora intensificaron la búsqueda de un médico homeópata presuntamente relacionado con la muerte de seis personas tras la aplicación de sueros vitaminados, al activar mecanismos de localización tanto a nivel nacional como internacional.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) informó que este 7 de abril se realizaron tres cateos en distintos domicilios de Hermosillo, como parte de las acciones para ubicar y detener a Jesús Maximiano Verduzco Soto, quien cuenta con una orden de aprehensión por “los delitos que resulten” en torno a estos hechos.

De acuerdo con las investigaciones, además de las seis personas fallecidas, otras cuatro han presentado afectaciones a su salud presuntamente vinculadas con los tratamientos aplicados por el médico.

La dependencia señaló que mantiene en curso diversas diligencias para dar con el paradero del sospechoso y evitar que evada la justicia, por lo que se han emitido alertas interestatales e internacionales como parte de la estrategia para lograr su captura.

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