Embajador de EE. UU. en México lamenta tiroteo en Teotihuacán y ofrece apoyo en la investigación

Embajador de EE. UU. en México lamenta tiroteo en Teotihuacán y ofrece apoyo en la investigación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 22:55:27
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Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su preocupación y tristeza por el tiroteo ocurrido en Teotihuacán, el cual dejó víctimas mortales y varias personas heridas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.

A través de un mensaje, el diplomático señaló que ha seguido con atención los hechos y lamentó la pérdida de vidas, al tiempo que manifestó la disposición de su país para colaborar con las autoridades mexicanas.

“Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, indicó.

Asimismo, reiteró que el gobierno estadounidense mantiene su disposición de brindar asistencia en el marco de las investigaciones en curso sobre este hecho.

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