Embajada de EEUU destaca coordinación con México luego de detención de juez en Colombia

Embajada de EEUU destaca coordinación con México luego de detención de juez en Colombia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 13:18:42
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Ciudad de México, a 6 de noviembre 2026.- La Embajada de Estados Unidos México aseguró que  los cargos presentados contra el juez Luis Benítez Alcántara y su detención en Colombia reafirman la importancia de la coordinación entre ambos gobiernos.

Mediante una publicación en redes sociales, la representación diplomática destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en las investigaciones relacionadas con estructuras que presuntamente apoyan las actividades del crimen organizado.

En la previa, la Policía colombiana, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), capturó al togado, quien es requerido en la Unión Americana por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El arresto se llevó a cabo en el aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en la ciudad de Bogotá.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

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