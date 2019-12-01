“El que pega, paga”; Nueva iniciativa que busca que agresores de violencia familiar cubran los gastos de la defensa legal de las víctimas en CDMX

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2025.- Elizabeth Mateos Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presento una iniciativa con proyecto de decreto, desde el Congreso de la Ciudad de México, titulada “el que pega la paga”, la cual busca apoyar a las víctimas de violencia, estableciendo de manera clara que el agresor está obligado a pagar los gastos y costos judiciales.

La diputada argumentó que debido a la alta demanda de casos de mujeres víctimas de violencia, muchas veces no se da abasto, haciendo que las víctimas tengan que pagar un abogado privado, hecho que cataloga injusto, por lo tanto indicó que es necesario homologar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para que así, los gastos y costos judiciales de un asesor jurídico privado, formen parte de la reparación integral.

“¿Es justo que una mujer violentada, que una madre que busca justicia para sus hijos tenga que cargar también con los costos de un abogado privado?, ¿es justo que una niña o un niño víctima de violencia dependa de la capacidad económica de su familia para tener acceso a la justicia?, la respuesta es no”, indicó.

Expresó que esta iniciativa no es para que el Estado quede excluido de la responsabilidad, ya que afirma, este tiene la obligación de garantizar que ninguna de las víctimas quede desprotegida, pero indica, que el primer responsable debe ser quien generó la violencia, por lo tanto el debe pagar las consecuencias, incluidas las monetarias.

“Esta reforma es un mensaje claro contra los violentadores: aquí no se tolera la violencia, aquí no hay privilegios para el agresor, aquí el que pega, paga”, aseveró.