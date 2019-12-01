"El Niño" tiene alta probabilidad de ser "muy fuerte en México"; se mantendrá hasta mediados de 2027: SMN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:29:03

Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- El fenómeno conocido como “El Niño”, tiene un 63 por ciento de probabilidad de alcanzar la categoría “muy fuerte” en México, según información provista por Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el experto explicó que se trata de un evento climático en el Pacífico, en el que interaccionan la atmósfera y el océano.

En ese sentido, mencionó que, las proyecciones climáticas apuntan a que El Niño ocasionará muchas lluvias en septiembre y octubre y que su pico sea en diciembre, además de prolongarse hasta mediados del próximo año.

Igualmente, el funcionario federal indicó que las lluvias interaccionarán en noviembre, diciembre y enero con frentes fríos.

Por otra parte, se vaticina una mayor formación de ciclones en el océano Pacífico, si bien no todos afectarán a México.