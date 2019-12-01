El frente frío número 27 seguirá ocasionando lluvias y ambiente muy frío en el país

Ciudad de México, a 12 de enero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 27 permanece sobre el sureste del país y la Península de Yucatán, provocando lluvias de intensidad considerable, que podrían alcanzar niveles intensos a torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco. La influencia de una masa de aire polar asociada a este sistema también ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, se espera un evento de “Norte” con rachas de viento de elevada intensidad, las cuales comenzarán a perder fuerza de manera paulatina conforme avance la noche.

De forma simultánea, la segunda tormenta invernal de la temporada continuará afectando amplias zonas del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, manteniendo temperaturas muy frías e incluso gélidas. Estas condiciones, combinadas con vientos intensos, incrementan la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Las autoridades alertan especialmente sobre la posibilidad de lluvia engelante en áreas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León, un fenómeno que representa un riesgo significativo para la circulación en carreteras y caminos, por lo que se exhorta a extremar precauciones. Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas del occidente, centro y sur del país, derivadas del ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

Ante este panorama, instancias de los tres niveles de gobierno mantienen activos operativos de prevención y atención para reducir posibles afectaciones. Se han reforzado los protocolos de vigilancia en vías de comunicación de zonas serranas para regular el tránsito ante la presencia de hielo o nieve, mientras que brigadas de protección civil realizan recorridos permanentes para identificar a personas en situación de vulnerabilidad y, en caso necesario, habilitar refugios temporales con insumos básicos.

En las regiones costeras, las capitanías de puerto sostienen comunicación constante con el sector marítimo para prevenir incidentes derivados del oleaje elevado, y los cuerpos de emergencia permanecen en alerta para atender reportes relacionados con fallas en el suministro eléctrico o acumulación de agua en vialidades.

Como medida preventiva, se recomienda a la población vestir ropa abrigadora en capas, evitar exposiciones prolongadas a cambios bruscos de temperatura y revisar el estado de calefactores y estufas de leña, asegurando su uso en espacios ventilados para prevenir accidentes.

En zonas con pronóstico de lluvias intensas, se aconseja resguardar documentos importantes en bolsas impermeables, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a cualquier indicación de evacuación preventiva. La prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para proteger la vida y el patrimonio familiar.

La CNPC reiteró su llamado a la población para mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales, como CNPCmx y conaguamx.