Lagos de Moreno, Jalisco, a 29 de noviembre de 2026.- Después de más de tres años de recorrer caminos, revisar posibles indicios y mantener la esperanza de encontrar a su hijo, Armando Olmeda decidió hacer una pausa en las labores de búsqueda de Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, desaparecido junto con otros cuatro jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. El padre buscador dio a conocer su decisión ante el desgaste físico y emocional que ha enfrentado durante este tiempo, sin obtener respuestas que le permitan conocer qué ocurrió con su hijo.

La desaparición de Roberto Carlos ocurrió el 11 de agosto de 2023, cuando él y sus cuatro amigos acudieron a la Feria Lagos. Desde entonces, sus familias comenzaron una búsqueda que ha estado marcada por la incertidumbre, la exigencia de justicia y la esperanza de encontrarlos. El caso generó indignación debido a las circunstancias en las que desaparecieron los cinco jóvenes y a la falta de información sobre su paradero.

Armando Olmeda ha dedicado buena parte de estos años a buscar a Roberto, participando en recorridos y acciones para tratar de localizarlo, además de mantener visible el caso y exigir a las autoridades que continúen las investigaciones. Sin embargo, el tiempo transcurrido y la ausencia de resultados han representado una carga cada vez más difícil de sostener.

Al anunciar la suspensión de la búsqueda, el padre también manifestó su inconformidad ante la falta de respaldo institucional y agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso. Su decisión refleja el desgaste que enfrentan las familias de personas desaparecidas, quienes además de lidiar con la ausencia de sus seres queridos, deben asumir en muchas ocasiones las tareas de búsqueda y mantener la exigencia de respuestas.

La pausa en las labores no significa que haya dejado de buscar a su hijo ni que renuncie a conocer su destino, sino que responde al cansancio acumulado tras años de esfuerzos sin resultados. Mientras tanto, el caso de Roberto Carlos y los otros cuatro jóvenes continúa sin esclarecerse, y sus familias siguen esperando información que les permita saber qué sucedió aquella noche de agosto de 2023.