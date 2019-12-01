El 66% de los solicitantes de asilo prefiere quedarse en México y ya no busca llegar a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 07:57:35

Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- México recibió el 66 por ciento de las solicitudes de asilo por parte de migrantes que llegaron a la frontera sur del país en 2025, por lo que reemplazó a Estados Unidos en ese rubro, según informó Pierre-Marc René, asociado de Información Pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

De acuerdo con el experto, las personas en movilidad notaron que la República Mexicana, les puede abrir varias posibilidades para quedarse en el territorio y rehacer su futuro, porque se tienen oportunidades de vacantes disponibles en muchas partes del país que no están cubiertas ni para la población local.

Según encuestas de monitoreo de protección, los migrantes cuestionados indicaron que ahora ven a México como su destino y no a la Unión Americana, como era antes.

En ese sentido, René expuso que en 2024, el 41 por ciento de extranjeros expresó su intención de quedarse en México.

Además, el asociado de la ACNUR comentó que el idioma español es otro factor que favorece a muchas personas para quedarse.