EEUU sigue sin entregar pruebas contra Rocha Moya, asegura Sheinbaum

Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reveló que solamente habló con el político morenista el día que el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó su detención con fines de extradición.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que su Administración no va a proteger a nadie, pero tampoco va a detener a una persona sin las pruebas necesarias.

“Hablé el primer día, cuando salió la solicitud de Estados Unidos, pero no he hablado con él y vamos a esperar, no nos adelantemos. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a usar a nadie sin pruebas, y para eso hay una institución de la República que se encarga de ello, que es la FGR”, señaló.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, la Fiscalía General de EEUU acusó a 10 servidores públicos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia Rocha Moya, de colaborar con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de favores y sobornos.