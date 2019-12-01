EEUU debe "hacer su parte" para frenar tráfico de armas y estupefacientes, reitera Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:47:15
Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que Estados Unidos debe “hacer su parte” para frenar el tráfico de estupefacientes y armas, así como el lavado de dinero.

“Entonces ellos tienen que hacer su parte también en los Estados Unidos y nosotros hacemos nuestra parte, y es parte o esencia de lo que hemos estado conversando, que la colaboración y la cooperación tiene que ver también con la operación en cada uno de los países”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana  aseguró que “ahora hay más incautación (de armas) de lo que había”, aunque aceptó que “es muy poca todavía”.

Además, la jefa del Ejecutivo federal comentó que su gobierno trabaja con EEUU para combatir el tráfico de drogas, en especial de fentanilo, por razones humanitarias.

“Trabajamos para disminuir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, evidentemente por todo tipo de razones y principalmente por razones humanitarias porque no queremos que ningún país del mundo, los jóvenes se acerquen a las drogas y particularmente al fentanilo que tiene tantas consecuencias”, declaró la gobernante.

