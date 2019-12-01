Dos búhos y un aguililla vuelven a la naturaleza tras recibir atención y cuidados en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 17:41:14

Chilpancingo, Guerrero, 14 de noviembre de 2026.- Tres aves rapaces, dos búhos café y un aguililla gris, fueron liberadas en Guerrero luego de pasar por distintos procesos de atención médica y rehabilitación para recuperar su salud.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que uno de los búhos recibió atención por una infección severa, mientras que otro llegó con una lesión provocada por un proyectil en sus alas. El aguililla, por su parte, fue rescatada cuando todavía era un polluelo.

La liberación se realizó en coordinación con la UMA Refugio de Potosí, donde las aves recibieron los cuidados necesarios antes de regresar a su entorno natural.

Tras su liberación, personal de la Profepa realizará visitas periódicas para observar cómo se adaptan, si pueden desplazarse con normalidad y si permanecen en la zona.