Domingo lluvioso en Michoacán: alertan por tormentas ante la influencia del huracán Vance

Domingo lluvioso en Michoacán: alertan por tormentas ante la influencia del huracán Vance
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 09:35:39
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Morelia, Michoacán, domingo 25 de octubre de 2026.- Cielo nublado, lluvias y posibles tormentas eléctricas marcarán las condiciones meteorológicas de este domingo en Michoacán, mientras el huracán Vance, categoría 1, favorece inestabilidad atmosférica en entidades del Pacífico mexicano.

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, el fenómeno se localiza a 426 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas y presenta vientos sostenidos de 139 kilómetros por hora, con rachas de hasta 166 kilómetros por hora.

 

Su circulación favorece chubascos, actividad eléctrica, rachas de viento y oleaje de entre dos y tres metros en las inmediaciones del sistema, condiciones que mantienen en alerta preventiva a las zonas costeras de Michoacán.

 

Las autoridades advierten sobre posibles crecidas de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en áreas vulnerables. Por ello, recomiendan evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de zonas inundables y atender los avisos oficiales.

 

Se exhorta a la población a extremar precauciones durante este domingo, especialmente en comunidades costeras y puntos donde las lluvias puedan provocar complicaciones.

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