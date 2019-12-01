Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 12:38:05

Ciudad de México. A 29 de noviembre de 2026.- Diciembre llegará con dos lluvias de meteoros que podrán observarse desde México: las Fenícidas y las Gemínidas. Ambos fenómenos alcanzarán su mayor actividad durante los primeros días y a mediados del mes, por lo que serán una oportunidad para disfrutar del cielo nocturno antes de que termine 2026.

Aunque las dos lluvias tienen fechas diferentes, las Gemínidas son las que ofrecen mayores posibilidades de observar varios meteoros durante la noche, estará activa del 1 al 5 de diciembre y alcanzará su punto máximo el miércoles 2.

Se trata de una lluvia de poca actividad, por lo que no se espera una gran cantidad de meteoros. Su observación puede ser difícil y dependerá de las condiciones del cielo y del lugar desde donde se intente apreciar.

Las Gemínidas serán uno de los principales eventos astronómicos del mes. Estarán activas del 4 al 20 de diciembre y tendrán su mayor actividad durante la noche del domingo 13 al lunes 14.

De acuerdo con la Organización Internacional de Meteoros, esta lluvia puede alcanzar hasta 150 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque la cantidad que se observa realmente suele ser menor.

Para disfrutarla, se recomienda observar el cielo durante la madrugada, especialmente después de la medianoche y hasta antes del amanecer.

A diferencia de las Fenícidas, las Gemínidas suelen ofrecer una mayor cantidad de meteoros y pueden observarse sin necesidad de telescopio.

Para aumentar las posibilidades de observar estos fenómenos, se recomienda seguir algunas indicaciones:

Busca un lugar oscuro: aléjate de las luces de las ciudades, anuncios y alumbrado público.

aléjate de las luces de las ciudades, anuncios y alumbrado público. Evita los telescopios y binoculares: no son necesarios, ya que los meteoros pueden aparecer en distintas partes del cielo.

no son necesarios, ya que los meteoros pueden aparecer en distintas partes del cielo. Deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad: espera entre 20 y 30 minutos y evita mirar directamente la pantalla del celular.

espera entre 20 y 30 minutos y evita mirar directamente la pantalla del celular. Busca un espacio despejado: procura que no haya edificios, árboles u otros obstáculos que bloqueen tu vista.

procura que no haya edificios, árboles u otros obstáculos que bloqueen tu vista. Abrígate bien: las temperaturas pueden bajar durante la madrugada, por lo que es recomendable llevar ropa cómoda y abrigadora.

Además de las lluvias de meteoros, el último mes del año tendrá otros fenómenos que podrán observarse desde México: