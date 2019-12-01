Disminuye el frío pero se mantienen las lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 07:43:10
Ciudad de México, a 16 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la masa de aire polar que se asocia al frente núm. 28 se desplazará hacia el oriente del golfo de México, lo que ocasionará que la temperatura suba durante la tarde en el norte, centro, sur y sureste.

No obstante, pronosticó que las lluvias continuarán en gran parte del país, debido a la entrada del Frente Frío número 29 que interaccionará con canales de baja presión sobre el norte y el occidente del país.

Lo anterior generará lluvias puntuales fuertes, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; así como intervalos de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, además de lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio mexicano.

Por otra parte, en el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado con ambiente frío a fresco.

