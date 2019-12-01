Diputados plantean retirar y redistribuir 5 mil millones de pesos del presupuesto del INE para 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:14:11

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados perfila una modificación al gasto público de 2027 que contempla retirar 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) para destinarlos a programas educativos, protección ambiental, búsqueda de personas desaparecidas y fortalecimiento de la aviación civil.

La propuesta fue incluida en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que se argumenta que el ajuste no comprometería las actividades del organismo ni la organización de las elecciones del próximo año.

De acuerdo con el planteamiento legislativo, el recorte representa aproximadamente 15 por ciento de los recursos considerados para el INE, por lo que su presupuesto pasaría de 42 mil 274.5 millones a 37 mil 275 millones de pesos.

En cuanto a la distribución de los recursos retirados, 3 mil millones de pesos serían destinados al programa La Escuela es Nuestra, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que mil millones se canalizarían al sector ambiental.

Asimismo, se contempla asignar 700 millones de pesos adicionales a la Agencia Federal de Aviación Civil y otros 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y las acciones de localización e identificación de personas desaparecidas.

La comisión legislativa sostiene que la reducción es viable debido a que el presupuesto solicitado por el INE supera los montos autorizados en años electorales anteriores, incluso después de actualizar las cifras conforme a los precios de 2027.

El documento establece que, con la reasignación, el instituto tendría recursos suficientes para desarrollar el proceso electoral federal concurrente 2026-2027, cubrir las prerrogativas de los partidos políticos y garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.