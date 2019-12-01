Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 con financiamiento de 10.6 billones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 21:28:25

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2026.- La autorización de nuevos niveles de endeudamiento marcó la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, aprobada en lo general por la Cámara de Diputados con 331 votos a favor y 118 en contra, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre el manejo de las finanzas públicas.

El proyecto contempla ingresos por 10 billones 636 mil millones de pesos, cantidad que supera en alrededor de 442 mil millones de pesos lo previsto para 2026. De ese total, aproximadamente 6.26 billones provendrían de la recaudación de impuestos y cerca de 1.48 billones de pesos corresponderían a financiamiento.

La propuesta permite al Gobierno federal contratar hasta un billón 700 mil millones de pesos de deuda interna neta y hasta 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa neta. También establece límites de endeudamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el debate, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la propuesta al señalar que busca fortalecer la recaudación, combatir la evasión fiscal y garantizar recursos para los programas sociales, sin establecer nuevos impuestos generales.

En contraste, representantes de la oposición advirtieron sobre los riesgos de recurrir al endeudamiento para cubrir las necesidades del gasto público y señalaron que el pago de intereses podría ejercer una mayor presión sobre las finanzas del país.

Tras su aprobación en lo general, el dictamen deberá completar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados y posteriormente ser enviado al Senado de la República, que tendrá hasta el 31 de octubre para analizarlo y votar su aprobación.