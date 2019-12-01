Diputados alistan homenaje póstumo a Cuauhtémoc Cárdenas en San Lázaro

Diputados alistan homenaje póstumo a Cuauhtémoc Cárdenas en San Lázaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 17:30:10
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Ciudad de México, a 29 de octubre de 2026.- La trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano será reconocida por la Cámara de Diputados con una sesión solemne prevista para el próximo 4 de noviembre, luego de su fallecimiento, ocurrido a los 92 años. La propuesta fue anunciada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en San Lázaro, quien buscará el respaldo de las distintas fuerzas políticas para concretar el homenaje.

El legislador destacó la contribución del ingeniero a la apertura democrática de México, así como su participación en las luchas sociales y políticas que marcaron la historia contemporánea del país, particularmente la movilización ciudadana de 1988, cuando contendió por primera vez por la Presidencia de la República.

Monreal también adelantó que establecerá comunicación con los familiares de Cárdenas para invitarlos a la ceremonia legislativa. Además, recordó la relación de amistad que mantuvo con él y su acompañamiento durante la campaña electoral por la gubernatura de Zacatecas, cuando el ingeniero se desempeñaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Como parte de los primeros actos de reconocimiento en la Cámara de Diputados, legisladores guardaron un minuto de silencio y dedicaron otro de aplausos en memoria del político, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y figura clave en el desarrollo de la izquierda electoral mexicana.

Monreal sostuvo que el legado de Cárdenas permanecerá vigente en la vida pública nacional y expresó su confianza en que los avances democráticos alcanzados durante las últimas décadas continúen, de cara al proceso electoral de 2027.

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