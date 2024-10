DIF Morelia consolida espacios de visibilización y acompañamiento al duelo gestacional y neonatal 

Morelia, Michoacán., a 17 de octubre de 2024.- Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la Ola de Luz, un evento que busca acompañar a las familias que han perdido a un bebé durante el embarazo o en los primeros días de vida, organizado por el DIF Morelia que encabeza la Presidenta Honoraria, Paola Delgadillo Hernández, como parte del programa "Huellas de Luz".

Este evento se ha consolidado como un espacio de reflexión y apoyo comunitario, permitiendo que cada vez más familias encuentren en esta fecha un lugar para recordar y honrar la memoria de sus hijos e hijas.

Al igual que el año pasado, la ceremonia estuvo acompañada por la instalación del Cielo Tejido, una obra de arte comunitaria creada por la Asociación Cielo Tejido A.C. de Etzatlán, Jalisco. Esta expresión se ha convertido en un elemento clave para visibilizar el duelo gestacional y neonatal, otorgando mayor relevancia a un tema que, en muchas ocasiones, ha sido poco observado en la sociedad.

A través de estas acciones, el Gobierno del Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha logrado crear un espacio de diálogo y reconocimiento para las familias afectadas. Durante la ceremonia, resonó el mensaje: “Por los que no conocimos. Por los que conocimos, pero no pudimos abrazar. Por los que abrazamos, pero no pudimos llevar a casa. Por los que trajimos a casa, pero no pudieron quedarse”, reflejando el sentido profundo del momento.

La Ola de Luz, junto con las actividades programadas para el día de mañana en el marco de "Huellas de Luz", continúa promoviendo la solidaridad, sensibilización y el acompañamiento para quienes atraviesan este tipo de pérdidas.