Diez drag queens competirán en la primera temporada de Regias del Drag Michoacán

Autor: ReLuis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 14:17:57

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- Un total de diez artistas competirán por la corona en la primera temporada de Regias del Drag Michoacán, concurso que se estrenará este viernes 13 de marzo. El arranque del certamen incluirá el capítulo “Meet the Queens”, donde se presentará oficialmente a las participantes que buscarán ganar el título y diversos premios en efectivo y de patrocinadores.

De acuerdo con las organizadoras Katy Coronel y Mamá Bree, para seleccionar a las concursantes se recibieron cerca de 40 solicitudes en un casting abierto, del cual solo fueron elegidas diez participantes tras audiciones y un proceso de preparación previo.

Las participantes enfrentarán distintos retos durante la competencia, entre ellos pruebas de pasarela, fantasía, baile y presentaciones escénicas, además de desafíos temáticos que pueden incluir elementos culturales, sociales o de terror.

Las organizadoras señalaron que este proyecto ya se ha realizado anteriormente en ciudades como Ciudad de México y Monterrey, así como en otras regiones y en España, y ahora busca impulsar el talento drag local en Michoacán.

Además de las funciones en vivo, los episodios también podrán seguirse posteriormente a través de redes sociales y plataformas digitales del proyecto.

Cabe señalar que la actividad se realizará a partir de las 19:00 horas en el bar Mamá no lo sabe, de la capital michoacana.