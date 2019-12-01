Develan monumento en honor a Carlos Manzo en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 14:51:48

Uruapan, Michoacán a 01 de noviembre de 2026– A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, este domingo fue develada una estatua en su honor en la Plaza Morelos de Uruapan, como parte de los actos conmemorativos realizados en memoria del exalcalde.

La escultura fue colocada en este espacio público para recordar al exfuncionario, quien perdió la vida el 1 de noviembre de 2025, durante un ataque ocurrido en el municipio.

La ceremonia reunió a personas que acudieron para rendirle homenaje y recordar su paso por la vida pública de Uruapan.

Con la develación del monumento, el municipio cuenta ahora con un espacio dedicado a preservar la memoria de quien encabezó el gobierno local.