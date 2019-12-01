Deuda adquirida en periodo neoliberal es el gran problema de Pemex, asevera Sheinbaum

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que el gran problema que aqueja a Petróleos Mexicanos (Pemex), es la deuda de 60 mil millones de dólares que adquirió entre 2007 y 2018, años que abarcan los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En ese sentido, la mandataria mexicana explicó que en 2007, la deuda de la empresa productora propiedad del Estado mexicano, era de alrededor de 46 mil millones de dólares, y al término de la administración del priista ascendió hasta 105 mil millones de dólares.

“¿Cómo es posible que en el 2007 tuviera 46 mil millones de dólares de deuda, y haya pasado a 105 mil millones? O sea 60 mil millones de dólares, pero que en ese periodo haya bajado la producción de todo, ¿Cómo explican ustedes eso 60 mil millones de dólares de deuda para una empresa pública?”, cuestionó la gobernante.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina señaló que en ese periodo de tempo no solo aumentó el adeudo, sino que disminuyó la producción de todos los productos.

“Pemex tiene un gran problema, y es la deuda del período neoliberal, y particularmente de Calderón y Peña Nieto, ese es el mayor problema de Pemex… se producía menos gasolina, menos diésel, menos combustóleo, menos combustible para aviones, se producía menos petróleo, se producía menos gas, se importaba más, bueno, ¿entonces para que se endeudaron?”, manifestó la jefa del Ejecutivo federal.