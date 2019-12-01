Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha”, exintegrante de Los Zetas señalado por desapariciones; también cae su hijo

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha”, exintegrante de Los Zetas señalado por desapariciones; también cae su hijo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 13:53:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 08 de noviembre de 2026.– Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, señalado como exintegrante de Los Zetas y presunto integrante del Cártel del Noreste, fue detenido junto con su hijo, conocido como “El Nazi”, durante tres operativos simultáneos realizados por fuerzas federales.

 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “La Pocha” es investigado por su presunta relación con casos de desaparición de personas, así como con diversos hechos de violencia.

 

De acuerdo con las investigaciones, estas actividades habrían comenzado durante su etapa en Los Zetas y presuntamente continuaron tras su incorporación al Cártel del Noreste. Además, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

 

Su hijo, “El Nazi”, es señalado como presunto responsable de una célula operativa conocida como “Las Tropas del Infierno”, vinculada con dicha organización.

 

Ambos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, durante tres intervenciones simultáneas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

 

Más información de la categoria
Muere jovencita en Morelia, Michoacán, tras sufrir accidente de moto
Presuntas responsables del robo de 670 mil pesos en Morelia, Michoacán, son detenidas
Aseguran casi mil 500 dosis de presunta sustancia ilícita en Morelia y Tarímbaro
Hallan a hombre sin vida entre un sembradío de cempasúchil en Celaya, Guanajuato; escucharon cuatro disparos
Más información de la categoria
Preso en EEUU, miembro del clan Oseguera Cervantes se rompe ante el juez: De niño jornalero y migrante michoacano, a “subordinado” de su hermano; pide compasión para no morir lejos de su familia
Confirman identidad genética de Isidra N. y entregan sus restos a familiares; estaba desaparecida desde agosto y el responsable sería su nieto, ya detenido
Heridos tres soldados en emboscada a elementos de la Sedena en Salamanca, Guanajuato
Ataque armado en Morelia, Michoacán, deja un adolescente de 16 años sin vida y un joven herido