Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha”, exintegrante de Los Zetas señalado por desapariciones; también cae su hijo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 13:53:53

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 08 de noviembre de 2026.– Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, señalado como exintegrante de Los Zetas y presunto integrante del Cártel del Noreste, fue detenido junto con su hijo, conocido como “El Nazi”, durante tres operativos simultáneos realizados por fuerzas federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “La Pocha” es investigado por su presunta relación con casos de desaparición de personas, así como con diversos hechos de violencia.

De acuerdo con las investigaciones, estas actividades habrían comenzado durante su etapa en Los Zetas y presuntamente continuaron tras su incorporación al Cártel del Noreste. Además, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Su hijo, “El Nazi”, es señalado como presunto responsable de una célula operativa conocida como “Las Tropas del Infierno”, vinculada con dicha organización.

Ambos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, durante tres intervenciones simultáneas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.