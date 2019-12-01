Detienen en Guadalajara a una pareja luego de que su hija de un año fuera hospitalizada por intoxicación con anfetaminas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 14:08:15

Guadalajara, Jalisco a 08 de noviembre de 2026.– Una pareja fue detenida por su presunta responsabilidad en hechos de violencia familiar y lesiones contra su hija, una bebé de apenas un año de edad, quien fue hospitalizada luego de presentar síntomas de intoxicación por sustancias.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los detenidos son Sergio Alejandro “N”, de 40 años, y Liliana Margarita “N”, de 22, contra quienes se cumplimentaron órdenes de aprehensión tras las investigaciones correspondientes.

El caso salió a la luz cuando la abuela paterna de la pequeña la llevó de urgencia a un hospital privado, luego de notar que presentaba somnolencia y dilatación de pupilas.

Durante la valoración médica, los estudios de orina detectaron la presencia de anfetaminas en el organismo de la menor, por lo que fue trasladada al área de urgencias pediátricas del Centro Médico.

De acuerdo con las investigaciones, la abuela había recibido a la niña para cuidarla y, al notar su condición, pidió explicaciones a su hijo, quien manifestó desconocer lo ocurrido.

La Fiscalía informó que la bebé quedó bajo el cuidado de su abuela paterna y que su estado de salud evolucionó favorablemente, por lo que se encuentra fuera de peligro.

Los padres quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.