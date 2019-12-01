Detención de "El Mayo" fue realizada por agencia estadounidense, revela Luis Chaparro

Detención de "El Mayo" fue realizada por agencia estadounidense, revela Luis Chaparro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 07:46:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de julio 2026.- La detención del líder criminal de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada fue llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), de acuerdo con una investigación publicada por el periodista Luis Chaparro.

Cabe recordar que la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa ocurrió en julio de 2024, sin embargo solamente se sabía que fue Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien lo engañó y llevó a Estados Unidos.

Sin embargo, a dos años del operativo se reveló que la operación fue efectuada por el FBI y que la aeronave que sirvió para el traslado del narcotraficante fue modificada para hacerla parecer de los años 70, a fin de no levantar sospechas.

Igualmente, una imagen muestra al “Mayo” Zambada descender del avión pequeño rodeado de cuatro agentes de Estados Unidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
"El Abuelo" Farías y su hijo tienen órdenes de aprehensión vigentes, asegura Harfuch
Tras riña hombre resulta herido en Celaya, Guanajuato
Hermanos presuntos responsables de feminicidio en Ocampo, Michoacán, son aprehendidos
Trabajadores de Pemex en Guanajuato está implicados en huachicol, revela FGR
Más información de la categoria
"El Abuelo" Farías y su hijo tienen órdenes de aprehensión vigentes, asegura Harfuch
No hay temor de visitar Michoacán, afirma Sheinbaum
Autoridades llaman a evitar retos virales y excesos durante los festejos de la justa mundialista
Ultiman a mecánico en la colonia Jacinto López de Zamora, Michoacán
Comentarios