Detectan sustancia oculta en accesorios para videojuegos en el AICM; el paquete iba al Reino Unido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 10:48:16

Ciudad de México a 25 de octubre de 2026.- Personal de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) detectó una sustancia identificada como metanfetamina, oculta en tres bases de carga para controles de videojuegos dentro de un paquete postal con destino al Reino Unido.

El hallazgo se realizó mediante revisiones con equipo de rayos X, en un operativo coordinado entre personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México.

De acuerdo con la información oficial, el binomio canino Espartacus apoyó en la inspección física del paquete, donde fueron localizados seis envoltorios con una sustancia que dio positivo a metanfetamina tras su análisis.

Las autoridades señalaron que este tipo de revisiones busca reforzar la vigilancia de los envíos postales internacionales y detectar paquetes que transporten sustancias ilícitas hacia otros países.