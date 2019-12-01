Detectan primer caso de gusano barrenador en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 20:49:41

Tlatlaya, Estado de México, a 1 de enero 2026.- La Secretaría del Campo del Estado de México emitió una alerta por la detección del primer caso de gusano barrenador en la entidad.

De acuerdo con un comunicado, el contagio se detectó en una cabra en una granja del municipio de Tlatlaya.

Además, se indicó que el caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Por lo anterior, autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos.

Al respecto, Antonio Huerta Alba, director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó principalmente a las y los ganaderos de la región sur del estado, a reportar de inmediato cualquier avistamiento sospechoso, por lo que recomendó revisar diariamente el ganado, con énfasis en la detección oportuna de heridas; además de lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.