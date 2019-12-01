Detectan primer caso de gusano barrenador en el Estado de México

Detectan primer caso de gusano barrenador en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 20:49:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tlatlaya, Estado de México, a 1 de enero 2026.- La Secretaría del Campo del Estado de México emitió una alerta por la detección del primer caso de gusano barrenador en la entidad.

De acuerdo con un comunicado, el contagio se detectó en una cabra en una granja del municipio de Tlatlaya.

Además, se indicó que el caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Por lo anterior, autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos.

Al respecto, Antonio Huerta Alba, director de Sanidad de la Secretaría del Campo, exhortó principalmente a las y los ganaderos de la región sur del estado, a reportar de inmediato cualquier avistamiento sospechoso, por lo que recomendó revisar diariamente el ganado, con énfasis en la detección oportuna de heridas; además de lavar, limpiar y desinfectar cualquier lesión detectada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
 Conductor baleado al volante logra huir y pedir auxilio en Morelia, Michoacán
Balas rompen la noche en Zamora, Michoacán: ultiman a motociclista en pleno corazón de la ciudad
Se incendia escuela en Guanajuato; señalan que sería por uso de pirotecnia
Cae trailero que viajaba con 400 kilos de estupefaciente ocultos entre filetes congelados, en Sonora: Le dictan prisión preventiva
Más información de la categoria
Sheinbaum deroga decreto de AMLO que permitía regularización de "autos chocolate"
Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Mil 900 disparos y 30 personas para matar a un hombre: uno de los mayores ataques en la historia de Guadalajara y peligrosa postal de México 
Ultiman a tiros a trabajador de la construcción en Jacona, Michoacán 
Comentarios