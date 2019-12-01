Detectan anomalías por más de mil 500 mdp en Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 07:57:43
Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño o perjuicio por mil 518 millones 677 mil 369.53 pesos en la filial Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según el organismo autónomo, dichas irregularidades son causadas por pagos excesivos a contratistas por trabajos de perforación y mantenimiento.

Igualmente, se detectaron discrepancias entre las actividades facturadas y las registradas en los sistemas de control operativo.

En ese sentido, la observación de más alto valor, mil 232 millones de pesos, corresponde a un proyecto en el que participó Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú.

Según el documento de la ASF, Pemex suscribió el contrato mi423114810 con Servicios Integrales GSM, subsidiaria del conglomerado del empresario mencionado, con la finalidad de realizar trabajos en el campo Quesqui, ubicado en Huimanguillo, Tabasco.

Además, se presume un daño por 36 millones 653 mil 330.26 pesos, derivado de dos partidas de inyección de fluido de control perdido y nitrógeno en las que participó GSM-Bronco, otra subsidiaria de Carso.

Noventa Grados
