Destinarán 200 millones de pesos recuperados de García Luna a escuelas de Guerrero

Destinarán 200 millones de pesos recuperados de García Luna a escuelas de Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 22:55:15
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2026.- El Gobierno de México prevé canalizar 200 millones de pesos recuperados de operaciones de corrupción vinculadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a planteles educativos de la región de la Montaña de Guerrero, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que próximamente se dará a conocer un informe sobre los recursos y bienes recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), así como el destino que han tenido y los beneficios generados para la población.

Los fondos serán destinados a fortalecer la infraestructura educativa de una de las regiones con mayores necesidades sociales del estado. En agosto pasado, el Gobierno federal informó sobre la recuperación de más de 5.8 millones de dólares relacionados con propiedades de la familia Weinberg, vinculada a la trama de corrupción atribuida a García Luna.

Sheinbaum adelantó que el reporte permitirá conocer los resultados de las acciones para recuperar recursos y devolverlos a la sociedad. Hasta el momento, no se han precisado las escuelas que recibirán el apoyo ni la fecha exacta en que se entregará el dinero.

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