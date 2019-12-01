Destaca agente canino “Fritz” en competencia internacional K-9 Trials 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 21:34:49

Mexicali, Baja California del norte a 20 de febrero de 2026.- La Unidad de Operaciones Caninas de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) reafirmó su nivel de excelencia internacional tras la destacada participación del agente canino “Fritz”, quien obtuvo el quinto lugar en la categoría de agilidad durante la novena edición de los K-9 Trials 2026, celebrados en Murrieta, California.

Bajo la guía de su oficial instructor, Fritz logró una puntuación sobresaliente de 95 sobre 100, posicionándose en el "top 5" del certamen. En la competencia, la dupla bajacaliforniana midió su destreza y coordinación frente a unidades élite de diversas corporaciones de los Estados Unidos, demostrando una sincronía táctica excepcional en escenarios de alta presión.

Trayectoria y Disciplina

Fritz, un Pastor Belga Malinois de ocho años de edad, cuenta con una sólida trayectoria de cuatro años de servicio activo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC). Sus principales funciones incluyen:

Patrullaje preventivo: Reforzando la seguridad en las calles.

Detección de narcóticos: Labores donde ha demostrado firmeza y eficacia operativa.

Representación de la FESC:

La delegación del estado en el condado de Riverside se complementó con la participación de los agentes caninos Black, Rex y Vino. Durante las jornadas del 13 y 14 de febrero, los binomios demostraron el rigor de su adiestramiento y fortalecieron los lazos de colaboración con departamentos de policía de California.

"Este éxito reafirma a la división de Operaciones Caninas de la FESC como un referente de excelencia en México, respaldado por sus constantes triunfos en competencias de talla nacional e internacional."

Con estos resultados, la SSCBC reitera su compromiso con la profesionalización y el alto nivel de adiestramiento de sus integrantes, garantizando una fuerza estatal preparada para los retos de seguridad ciudadana.