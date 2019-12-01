Despliegan 450 militares en Tamaulipas tras ola de bloqueos por captura de presunto líder criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 20:37:03

Matamoros, Tamaulipas, a 30 de octubre de 2026.- La detención de un presunto mando de la organización delictiva ‘Ciclones’ provocó una movilización de fuerzas federales en Tamaulipas, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 450 elementos del Ejército y dos helicópteros para reforzar la seguridad, luego de que se registraran bloqueos en distintas vialidades como reacción al operativo.

De acuerdo con la dependencia, los efectivos fueron enviados principalmente a Matamoros y municipios de la región, con el objetivo de intensificar los recorridos de vigilancia, prevenir nuevos hechos delictivos y recuperar la tranquilidad de la población.

La movilización ocurrió después de que autoridades detuvieran el jueves a Axel Alfredo, alias ‘Axel’, identificado como segundo al mando de la facción ‘Ciclones’, perteneciente al Cártel del Golfo, así como a otra persona cuya identidad no fue revelada.

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el detenido es señalado por su presunta participación en homicidios, secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. También se le relaciona con una agresión contra elementos de seguridad ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que murió un agente y otros resultaron heridos.

Durante el operativo fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México por la Fuerza Aérea Mexicana.

Axel Alfredo es hijo de José Alfredo, alias ‘El Contador’, señalado como jefe de la organización criminal, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.