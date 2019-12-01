Despliegan 450 militares en Tamaulipas tras ola de bloqueos por captura de presunto líder criminal

Despliegan 450 militares en Tamaulipas tras ola de bloqueos por captura de presunto líder criminal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 20:37:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Matamoros, Tamaulipas, a 30 de octubre de 2026.- La detención de un presunto mando de la organización delictiva ‘Ciclones’ provocó una movilización de fuerzas federales en Tamaulipas, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 450 elementos del Ejército y dos helicópteros para reforzar la seguridad, luego de que se registraran bloqueos en distintas vialidades como reacción al operativo.

De acuerdo con la dependencia, los efectivos fueron enviados principalmente a Matamoros y municipios de la región, con el objetivo de intensificar los recorridos de vigilancia, prevenir nuevos hechos delictivos y recuperar la tranquilidad de la población.

La movilización ocurrió después de que autoridades detuvieran el jueves a Axel Alfredo, alias ‘Axel’, identificado como segundo al mando de la facción ‘Ciclones’, perteneciente al Cártel del Golfo, así como a otra persona cuya identidad no fue revelada.

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el detenido es señalado por su presunta participación en homicidios, secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. También se le relaciona con una agresión contra elementos de seguridad ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que murió un agente y otros resultaron heridos.

Durante el operativo fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México por la Fuerza Aérea Mexicana.

Axel Alfredo es hijo de José Alfredo, alias ‘El Contador’, señalado como jefe de la organización criminal, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Más información de la categoria
Bala perdida cobra la vida del locutor David Castro “El Gallo” durante ataque armado en el Estado de México
Hallan cuerpo con vestimenta táctica, abandonado en carretera de Apatzingan, Michoacan
Automóvil se sale del camino y vuelca en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro; hay una persona herida
Un conductor resulta ileso tras dormirse al volante y volcar en Paseo Constituyentes
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres
De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón
Tensión en filtros aguacateros; productores evitan confrontación con transportistas
Detienen en Estados Unidos a Inés Gómez Mont; enfrenta acusaciones por lavado de dinero