Desmiente Sheinbaum desmantelamiento de la CNB; reitera respaldo a madres buscadoras

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desmintió el rumor de que pretende desmantelar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y reiteró que su administración apoya totalmente a los colectivos de madres buscadoras del país.

En ese sentido, la gobernante, refirió que en lugar de desmantelar la dependencia encargada de buscar a las personas desaparecidas en el país, lo que se quiere lograr es fortalecerla, al igual que el Banco de Datos Forenses.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se ha reunido con los grupos de personas buscadoras y se han escuchado sus propuestas y preocupaciones.

"Rosa Icela Rodríguez se ha reunido con todos los colectivos de personas desaparecidas con todos cuando se presentó la iniciativa pidieron que se revisara por los colectivos así se hizo fueron varios meses hicieron propuestas se modificaron algunos artículos y alrededor del 70% de los colectivos estuvieron de acuerdo con lo que se presentó y se aprobó hay algunos colectivos que no están de acuerdo pero se le sigue atendiendo", comentó la mandataria mexicana.