Designan a Sinuhé Téllez López como nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 19:17:13

Culiacán, Sinaloa, a 16 de marzo de 2026.- Este lunes se dio a conocer que el general Brigadier, Sinuhé Téllez López, fue nombrado como el nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Este nombramiento se da, después de que Oscar Rentería Schazarino presentara su renuncia tras 15 meses en el cargo.

De acuerdo a información proporcionada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Téllez López fue una propuesta del secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, como reconocimiento a sus 35 años de servicio dentro de las Fuerzas Armadas.

Actualmente Sinuhé Téllez se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de San Ignacio.

“Trabajamos muy bien con el general Schazarino, nos apoyó mucho en la coordinación entre todas las fuerzas, y sigue la coordinación, por lo que en primer término quiero expresar mi reconocimiento al general Schazarino; y el general Trevilla me hizo el favor de hacerme una propuesta para nuevo secretario, que es caso del general Sinuhé Téllez López”, expresó el mandatario estatal.

El ahora titular de la SSP de Sinaloa cuenta con una Licenciatura en Administración Militar, una Maestría en Dirección Estratégica, y otra Maestría en Seguridad Nacional, además ha ocupado cargos en Torreón, Coahuila; en Tlatenango de Sánchez, Zacatecas; y en San Miguel de los Jagüelles, Estado de México. También, fue jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar, en Culiacán, de 2005 a 2008.

“Tengo la confianza que, con la cooperación de todos, de las instituciones de seguridad, vamos a salir adelante para lograr un estado más seguro y próspero, de la mano con la estrategia de seguridad y paz del gobierno federal”, indicó Téllez López.