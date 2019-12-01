Descarta Sheinbaum suspensión del Mundial; FIFA lleva actividades con normalidad, dice

Descarta Sheinbaum suspensión del Mundial; FIFA lleva actividades con normalidad, dice
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:48:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la posibilidad de que se suspenda la Copa del Mundo de 2026; asimismo, comentó que la FIFA lleva a cabo las actividades relacionadas con la organización del torneo con normalidad.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés. Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el Mundial”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

La gobernante señaló que los trabajos de coordinación con el organismo que rige el balompié mundial continúan y que hasta ahora no existe ninguna señal de alerta sobre la realización del torneo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la situación internacional y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y si este contexto podría afectar el desarrollo del la justa mundialista.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum invitó a la ciudadanía a participar en una actividad relacionada con el futbol que se realizará este fin de semana en la capital del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia sala de visitas del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa
Aseguran más de 168 mil dólares y detienen a dos personas en Tabasco
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Más información de la categoria
Reportan tirador activo en templo de Michigan tras choque de vehículo
Aseguran más de 168 mil dólares y detienen a dos personas en Tabasco
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Comentarios