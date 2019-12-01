Descarta Sheinbaum suspensión del Mundial; FIFA lleva actividades con normalidad, dice

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:48:49

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la posibilidad de que se suspenda la Copa del Mundo de 2026; asimismo, comentó que la FIFA lleva a cabo las actividades relacionadas con la organización del torneo con normalidad.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés. Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el Mundial”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

La gobernante señaló que los trabajos de coordinación con el organismo que rige el balompié mundial continúan y que hasta ahora no existe ninguna señal de alerta sobre la realización del torneo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la situación internacional y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y si este contexto podría afectar el desarrollo del la justa mundialista.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum invitó a la ciudadanía a participar en una actividad relacionada con el futbol que se realizará este fin de semana en la capital del país.