Descarta Sheinbaum nuevas concesiones mineras; asegura que más de 200 regresarán al estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 12:47:23

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que su administración otorgue más concesiones mineras.

Además, indicó que más de 200 que actualmente están en manos de empresas privadas serán devueltas al Estado, en el marco de una revisión de la política extractiva y de la gestión de recursos naturales.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana afirmó que su Administración mantendrá la producción actual de minerales estratégicos, pero sin ampliar la entrega de permisos.

“No, lo que estamos buscando es mantener la producción de plata y de oro que tenemos actualmente, porque también puede decaer muchísimo. Pero siempre buscando la mejor condición posible y sin nuevas concesiones esencialmente”, sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, rechazó las críticas de de colectivos que advierten sobre un giro hacia el extractivismo.

“Nosotros no vamos a cambiar esa política. Que porque hay ahora colectivos que dicen que vamos a entrar a un proceso extractivista y que estamos entregando los recursos naturales, no, nada de eso”, afirmó la gobernante.

Igualmente, explicó que las concesiones que volverán al Estado corresponden a proyectos sin actividad productiva y su devolución ocurre de manera voluntaria por parte de las empresas.