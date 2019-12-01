Frustran robo en Lomas de Chapultepec de la CDMX; un presunto asaltante muere y otro es detenido

Frustran robo en Lomas de Chapultepec de la CDMX; un presunto asaltante muere y otro es detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 07:40:13
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Ciudad de México, 5 de abril del 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) frustraron un robo a una vivienda en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, hecho que derivó en un enfrentamiento armado que dejó un presunto asaltante muerto y otro detenido.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los policías acudieron a la calle Montañas Rocallosas tras recibir un reporte de robo vía radio.

Al llegar al lugar, un guardia de seguridad privada informó a los oficiales que había observado a varios sujetos ingresar de manera sospechosa a un domicilio.

Al percatarse de la presencia policial, dos hombres intentaron huir corriendo.

Durante la persecución, uno de los sospechosos disparó contra los uniformados, quienes repelieron la agresión al considerar que su integridad estaba en riesgo.

Tras el intercambio de disparos, un hombre de 28 años fue detenido en el lugar, mientras que el segundo implicado resultó herido cuando intentaba abordar un vehículo de color negro.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron posteriormente que ya no contaba con signos vitales.

Durante la revisión del vehículo relacionado con los hechos, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, una mochila con diversas herramientas y una caja fuerte.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los servicios periciales, mientras que el detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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