Camioneta cae a barranca en Zitácuaro, Michoacán: Hay un muerto y nueve heridos

Zitácuaro, Mich., a 5 de abril de 2026.— Una persona perdió la vida y otras nueve resultaron lesionadas, dos de ellas en estado grave, luego de que una camioneta se precipitara a una barranca de aproximadamente 20 metros de profundidad en un camino que conduce a la cortina, en la zona conocida como Los Zapotes, en este municipio.

De acuerdo con informes de los cuerpos de emergencia, el accidente fue reportado durante la tarde de este sábado a través del número de emergencias, donde se alertó sobre un vehículo que había caído al fondo de un barranco en una zona de difícil acceso.

Tras el llamado de auxilio, al lugar se movilizaron bomberos de Zitácuaro y paramédicos, quienes al arribar iniciaron labores de rescate para auxiliar a los ocupantes de la unidad. En el sitio localizaron a nueve personas lesionadas, por lo que fueron estabilizadas y posteriormente trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Dentro de la camioneta también fue encontrada una persona sin vida, la cual quedó prensada entre los fierros de la cabina. Para recuperar el cuerpo fue necesario el uso de equipo hidráulico especializado, con el que los rescatistas lograron liberar a la víctima.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para las actuaciones legales.

Las autoridades no han informado hasta el momento las causas que provocaron la volcadura, aunque no se descarta que las condiciones del camino o una posible pérdida de control del conductorhayan influido en el accidente.