Trump lanza nueva amenaza contra Irán y exige reabrir el estrecho de Ormuz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 09:21:02

Washington, Estados Unidos, 5 de abril del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán en medio de la tensión por el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó un ultimátum al gobierno iraní para que permita nuevamente el paso por el estrecho, advirtiendo que de lo contrario habría consecuencias severas.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!”, escribió Trump en su publicación.

En el mismo mensaje, el presidente también exigió a Irán reabrir el paso marítimo, al lanzar advertencias sobre posibles represalias si el bloqueo continúa.

Trump había extendido recientemente hasta el 6 de abril a las 20:00 horas, tiempo de Washington, el plazo para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de esta vía marítima, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, se ha convertido en uno de los efectos más graves de la guerra en Medio Oriente, conflicto que comenzó el 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.