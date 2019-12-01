Descarta Ebrard riesgos para la continuidad del T-MEC

Descarta Ebrard riesgos para la continuidad del T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 19:29:06
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2026.- El proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrancará formalmente este miércoles 1 de julio con el objetivo de definir su continuidad y fortalecer la integración económica de la región. Ante este escenario, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el acuerdo comercial no enfrenta un riesgo de desaparecer.

El funcionario explicó que la primera etapa de este proceso comenzará con una reunión virtual en la que participarán el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el ministro canadiense Dominic LeBlanc y autoridades mexicanas.

Ebrard afirmó que este encuentro marcará el inicio de las negociaciones para establecer el mecanismo que permitirá mantener vigente el tratado, al tiempo que rechazó las versiones que apuntan a una posible cancelación del acuerdo.

Asimismo, reiteró que la postura del Gobierno de México es ampliar la vigencia del T-MEC por 16 años más, al considerar que ello brindaría mayor certidumbre a las inversiones y contribuiría a consolidar la cooperación económica entre los tres países de Norteamérica.

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