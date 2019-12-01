Desalojan sede del INE en CDMX por fuga de combustible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:32:43

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- Una fuga de diésel registrada en una gasolinera cercana a las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México, provocó la evacuación preventiva de cientos de trabajadores durante este martes.

De acuerdo con la información disponible, un total de 866 personas fueron desalojadas mientras los equipos de emergencia atendían el incidente, relacionado con los tanques de almacenamiento de combustible del establecimiento.

La filtración también alcanzó el estacionamiento de una institución de salud cercana, por lo que se desplegaron labores para controlar el riesgo y evitar mayores afectaciones.

Ante esta situación, el INE determinó que su personal continuara trabajando a distancia mientras se realizan las revisiones correspondientes y se garantiza que existan condiciones seguras para regresar a las instalaciones. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.