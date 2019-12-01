Derrame de aguas residuales contamina el río Nazas en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 16:37:56

Gómez Palacio, Durango, 14 de noviembre de 2026.- Un derrame de más de 10 mil metros cúbicos de aguas residuales contaminó parte del lecho seco del río Nazas, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, por lo que autoridades ambientales iniciaron una investigación para determinar los daños y las posibles responsabilidades.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el incidente ocurrió por fallas y obstrucciones en la red de drenaje, el pasado 10 de noviembre, lo que provocó que las aguas residuales terminaran en el cauce del río. En total, se estima que fueron afectados más de 23 mil metros cuadrados de terreno.

Las autoridades también encontraron que parte de las descargas provenían de dos empresas de la zona, una dedicada a la elaboración de productos lácteos y otra a la fabricación de textiles.

Luego de lo ocurrido, se realizaron trabajos de limpieza, reparación de tuberías y retiro de residuos para atender la emergencia. Además, la Profepa inició un procedimiento para determinar quiénes son responsables y asegurar que se repare el daño ocasionado.

Finalmente, la dependencia informó que continuará supervisando la zona y las acciones de limpieza para evitar que la contaminación genere mayores afectaciones al medio ambiente.