Delegación mexicana recibe el abanderamiento previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 

Delegación mexicana recibe el abanderamiento previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 16:12:57
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Ciudad de México, 20 de julio de 2026.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

“En Palacio Nacional, abanderamos a la delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana. Representar a México es algo único. Cada vez que inicien una competencia, piensen en este pueblo grandioso, resistente, trabajador, que siempre sale adelante”, expresó Claudia Sheinbaum.

La delegación mexicana estará integrada por alrededor de 698 atletas, quienes competirán en diversas disciplinas como natación, atletismo, fútbol, voleibol, taekwondo, boxeo y equitación, entre otras.

México llega como una de las delegaciones con más atletas y como uno de los favoritos históricos de la justa regional, con una gran participación en deportes de conjunto y disciplinas acuáticas. En esta edición, los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán a más de 6 mil atletas de 37 países.

La ceremonia de abanderamiento se llevó a cabo en Palacio Nacional, donde la presidenta alentó a las y los deportistas a representar con orgullo a México durante la competencia.

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