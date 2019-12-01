Del escritorio al penal: capturan a ex asesora de García Luna por lavar millones de trama criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 16:33:35

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un nuevo golpe al círculo cercano del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, con la detención de María Vanesa “N”, quien fuera su secretaria y asesora directa durante su gestión en el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con el Comunicado FGR 824/25, la mujer fue detenida en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos considerados de alto impacto.

De oficina pública a engranaje financiero

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)señalan que María Vanesa “N” no fue una funcionaria menor. Tras su paso por la Secretaría de Seguridad Pública, habría fungido como apoderada legal de una empresa utilizada para mover recursos presuntamente ilícitos, empleando el sistema financiero mexicano para lavar dinero y desviar fondos de la administración pública federal.

Fuentes federales consultadas indican que el papel de la detenida era clave: como apoderada legal, tenía facultades para firmar contratos, abrir cuentas, representar empresas y dispersar recursos, una figura recurrente en el esquema financiero que la FGR atribuye a la red de García Luna.

El patrón García Luna

El caso encaja con el modelo que la Fiscalía ha documentado en los últimos años:

empresas fachada, contratos públicos, desvío de recursos y una red de operadores que protegían a los beneficiarios finales, entre ellos el propio García Luna, hoy sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

Aunque el comunicado oficial no menciona directamente al exsecretario, la FGR reconoce que la investigación forma parte de un expediente mayor que persigue el rastro del dinero que fluyó durante su gestión al frente de la seguridad pública del país.

Trasladada a penal de máxima seguridad

Tras su captura, María Vanesa “N” fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos, donde quedó a disposición de un juez federal. El Ministerio Público solicitará audiencia inicial para formular imputación formal, mientras la indiciada se mantiene bajo la presunción de inocencia.

Un eslabón que puede romper la cadena

Especialistas en materia penal advierten que este tipo de detenciones no son aisladas, sino parte de una estrategia para desarticular las estructuras financieras que sostuvieron la red de corrupción del exzar antidrogas. Los apoderados legales suelen convertirse en piezas clave para reconstruir rutas del dinero y escalar responsabilidades.

La captura de la exsecretaria de García Luna reaviva el caso que marcó uno de los mayores escándalos de corrupción y colusión criminal en la historia reciente de México, y anticipa nuevos movimientos judiciales en torno a uno de los personajes más controvertidos del poder federal.