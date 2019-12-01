Autoridades abaten a un presunto criminal y hieren a otro en enfrentamiento en Chihuahua

Autoridades abaten a un presunto criminal y hieren a otro en enfrentamiento en Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 14:51:16
Santa Bárbara, Chihuahua, a 17 de diciembre 2025.- Personal de seguridad del estado de Chihuahua abatió a un presunto criminal y dejó otro herido, tras un enfrentamiento armado en el municipio de Santa Bárbara.

De acuerdo con información oficial, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), realizaban recorridos para la disuasión de los delitos sobre una brecha que conduce al municipio de San Francisco del Oro, cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados que accionaron sus armas en su contra.

Por lo anterior, los uniformados respondieron al fuego y repelieron el ataque, en el cual dieron de baja a uno de los agresores.

Además, otro masculino, identificado como Daniel Iván “N”, resultó lesionado y tras recibir atención médica fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para definir su situación legal.

Además, tras la refriega, las autoridades decomisaron cinco vehículos, entre los que se encuentran cuatro camionetas de tipo pick-up y una de la marca Jeep.

