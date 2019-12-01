Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de Ma. Francisca T., en Tlalpujahua, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 14:53:24

Zitácuaro, Michoacán, a 17 de diciembre 2025.- Héctor “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de feminicidio, perpetrado en agravio de Ma. Francisca T., de 89 años de edad, en el municipio de Tlalpujahua, fue aprehendido la víspera por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, la Fiscalía Regional de Zitácuaro logró establecer que, el pasado 25 de noviembre, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la tenencia de San Pedro Tarímbaro, en compañía de sus hermanas, cuando el detenido ingresó al lugar y, tras solicitar dinero, la agredió físicamente, ocasionándole lesiones en la cabeza y en diversas partes del cuerpo, para posteriormente darse a la fuga.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un nosocomio para recibir atención médica, donde el 30 de noviembre de 2025, murió a consecuencia de las heridas.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Zitácuaro integró la Carpeta de Investigación correspondiente, lo que permitió establecer la posible responsabilidad de Héctor “N”, por lo que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por personal de la FGE.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario local y puesto a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situ