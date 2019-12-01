Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de Ma. Francisca T., en Tlalpujahua, Michoacán 

Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de Ma. Francisca T., en Tlalpujahua, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 14:53:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 17 de diciembre 2025.- Héctor “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de feminicidio, perpetrado en agravio de Ma. Francisca T., de 89 años de edad, en el municipio de Tlalpujahua, fue aprehendido la víspera por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, la Fiscalía Regional de Zitácuaro logró establecer que, el pasado 25 de noviembre, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la tenencia de San Pedro Tarímbaro, en compañía de sus hermanas, cuando el detenido ingresó al lugar y, tras solicitar dinero, la agredió físicamente, ocasionándole lesiones en la cabeza y en diversas partes del cuerpo, para posteriormente darse a la fuga.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un nosocomio para recibir atención médica,  donde el 30 de noviembre de 2025, murió a consecuencia de las heridas.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Zitácuaro integró la Carpeta de Investigación correspondiente, lo que permitió establecer la posible responsabilidad de Héctor “N”, por lo que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por personal de la FGE.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario local  y puesto a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situ

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán muere adulto mayor tras caerle encima un portón
Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de Ma. Francisca T., en Tlalpujahua, Michoacán 
Autoridades abaten a un presunto criminal y hieren a otro en enfrentamiento en Chihuahua
Ataque armado deja un hombre sin vida en calles de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Del escritorio al penal: capturan a ex asesora de García Luna por lavar millones de trama criminal
Sostienen reunión Torres Piña y García Harfuch; dialogaron para seguir avanzando en la construcción de la paz y la seguridad en Michoacán
Ataque armado deja un hombre sin vida en calles de Celaya, Guanajuato
Trump clasifica como "organización terrorista" a gobierno de Nicolás Maduro
Comentarios